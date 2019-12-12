Харден в матче с «Кливлендом» повторил достижение Карри по трёхочковым
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 55 очков в выездной встрече с «Кливленд Кавальерс». Матч закончился со счётом 116:110 в пользу «Хьюстона».
Харден реализовал 10 трёхочковых бросков и стал четвёртым игроком в истории НБА, на счету которого не менее двух игр с 10 реализованными трёхочковыми в рамках одного регулярного сезона. У Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») 15 таких матчей, у его партнёра Клэя Томпсона — 5, у Джей Ар Смита («Кливленд Кавальерс») — 3.
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Следующий матч «Хьюстон» сыграет на выезде завтра, 13 декабря, соперником будет «Орландо Мэджик».
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