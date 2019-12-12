«Лейкерс» выдали лучший старт сезона за 34 года

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Орландо Мэджик» со счётом 96:87 в матче регулярного чемпионата. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 25 очков, собрав 11 подборов и отдав 10 передач. После этого матча на счету клуба из Лос-Анджелеса стало 22 победы в 25 встречах, и это лучший показатель франшизы с сезона-1985/86, сообщает официальный «твиттер» НБА.

«Лейкерс» одержали пятую победу подряд. В общей таблице лиги они делят первое место с «Милуоки Бакс», у которого такое же соотношение побед и поражений: 22-3.

«Лейкерс» не выходили в плей-офф НБА с сезона-2012/13, когда уступили в первом раунде «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 0-4.

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