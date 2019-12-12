Харден в матче с «Кливлендом» повторил достижение Джордана и Брайанта

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 55 очков в выездной встрече с «Кливленд Кавальерс». Матч закончился со счётом 116:110 в пользу «Хьюстона».

30-летний Харден стал третьим игроком в истории НБА, который набирал не менее 50 очков в матчах с 15 и более командами. Возглавляют этот список легенды ассоциации Майкл Джордан («Чикаго Буллз») и Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»), на счету которых имеются матчи, в которых они набирали 50 и более очков, с 17 разными командами.

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Следующий матч «Хьюстон» сыграет на выезде завтра, 13 декабря, соперником будет «Орландо Мэджик».