Известный актёр заявил, что не любит Леброна, и предрёк чемпионство «Клипперс»

Известный американский актёр и любитель баскетбола Майкл Рапапорт рассказал об отношении к Леброну Джеймсу, выступающему за «Лос-Анджелес Лейкерс», и предсказал, что чемпионом сезона-2019/20 станет «Лос-Анджелес Клипперс».

«Клипперс» выиграют чемпионат. Прошло ещё не так много времени, но «Клипперс» – это главная сила.

Хотя «Лейкерс» отлично себя проявляют. У них два с половиной центровых. Все они хорошо играют. Энтони Дэвис может быть центровым, когда хочет. Дуайт и Джавейл (Ховард и Макги. — Прим. «Чемпионата») – габаритные, у них много энергии, они обороняются под кольцом.

«Лейкерс» – сложный соперник. Кузма неплох. Будет интересно. Насколько я не выношу Леброна, настолько мне хочется, чтобы все были здоровы. Особенно в этом сезоне», — приводит слова актёра Talk Basket.