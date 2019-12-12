Известный актёр заявил, что не любит Леброна, и предрёк чемпионство «Клипперс»

Известный американский актёр и любитель баскетбола Майкл Рапапорт рассказал об отношении к Леброну Джеймсу, выступающему за «Лос-Анджелес Лейкерс», и предсказал, что чемпионом сезона-2019/20 станет «Лос-Анджелес Клипперс».
«Клипперс» выиграют чемпионат. Прошло ещё не так много времени, но «Клипперс» – это главная сила.
Хотя «Лейкерс» отлично себя проявляют. У них два с половиной центровых. Все они хорошо играют. Энтони Дэвис может быть центровым, когда хочет. Дуайт и Джавейл (Ховард и Макги. — Прим. «Чемпионата») – габаритные, у них много энергии, они обороняются под кольцом.
«Лейкерс» – сложный соперник. Кузма неплох. Будет интересно. Насколько я не выношу Леброна, настолько мне хочется, чтобы все были здоровы. Особенно в этом сезоне», — приводит слова актёра Talk Basket.
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