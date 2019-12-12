Плаза: «Зениту» нужно лучше играть в обороне, в этом наша проблема

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Баварией».



«Это потрясающе, что мы можем набирать по 100+ очков без Воронова, Понитки и Зубкова. Но это правда, что нам нужно лучше играть в обороне, потому что пока что это было нашей проблемой. Матч с «Баварией» — не исключение. К тому же когда ты играешь против команды, которая проигрывает несколько матчей подряд и находится в нижней части турнирной таблицы, когда ты едешь в гости к такой команде, то это невероятно опасная ситуация.



Я бы, если честно, предпочёл играть против команды, которая выиграла пять последних матчей. У нас в составе никто не недооценивает соперника», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.