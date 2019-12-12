Д'Анджело Расселл мог перейти в «Лейкерс» минувшим летом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Д’Анджело Расселл минувшим летом мог оказаться в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил инсайдер Энтони Слэйтер.
«У Расселла было три варианта минувшим летом. «Лейкерс» предлагали ему около $ 100 млн, но они не были уверены в ситуации с Каваем Леонардом. «Миннесота» предлагала такую же сумму, но они приближались к потолку заплат, и им нужно было для начала освободить платёжную ведомость. В итоге «Голден Стэйт» предложили больше всего», — приводит слова Слэйтера Fadeaway World.
В итоге Расселл принял предложение «Голден Стэйт» на $ 117 млн.
Расселл был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2015 году под вторым номером в «Лейкерс», но был обменян в «Бруклин» вместе с Тимофеем Мозговым.
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