Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Д'Анджело Расселл мог перейти в «Лейкерс» минувшим летом

Д'Анджело Расселл мог перейти в «Лейкерс» минувшим летом
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Д’Анджело Расселл минувшим летом мог оказаться в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил инсайдер Энтони Слэйтер.

«У Расселла было три варианта минувшим летом. «Лейкерс» предлагали ему около $ 100 млн, но они не были уверены в ситуации с Каваем Леонардом. «Миннесота» предлагала такую же сумму, но они приближались к потолку заплат, и им нужно было для начала освободить платёжную ведомость. В итоге «Голден Стэйт» предложили больше всего», — приводит слова Слэйтера Fadeaway World.

В итоге Расселл принял предложение «Голден Стэйт» на $ 117 млн.

Расселл был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2015 году под вторым номером в «Лейкерс», но был обменян в «Бруклин» вместе с Тимофеем Мозговым.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019