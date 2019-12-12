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Дабл-дабл Букера помог «Химкам» обыграть «Альбу» в матче Евролиги

Дабл-дабл Букера помог «Химкам» обыграть «Альбу» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» переиграли «Альбу» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Альба» уверенно начала матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в девять очков. Однако во второй четверти «Химки» не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 54:51 в пользу хозяев.

В третьей четверти «Химкам» удалось создать хороший отрыв перед решающей десятиминуткой — к заключительной четверти он составлял уже 14 очков. Заключительная четверть также осталась за химчанами. Итоговый счёт встречи — 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Ещё 22 очка принёс команде Алексей Швед. В составе гостей 17 очков набрал Рокас Гедрайтис. Дабл-дабл на свой счёт записал Ландри Нноко, набравший 13 очков и совершивший 11 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
104 : 87
Альба
Берлин, Германия
Химки: Букер - 24, Швед - 22, Йеребко - 18, Гилл - 16, Карасёв - 8, Йович - 5, Крамер - 4, Эванс - 4, Дайр. Бертанс - 3, Вяльцев, Зайцев, Моня
Альба: Гедрайтис - 17, Гиффей - 14, Нноко - 13, Сикма - 10, Сива - 8, Эрикссон - 6, Огбе - 5, Масон - 4, Никич - 4, Херманнссон - 4, Радосавлевич - 2, Маттиссек
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