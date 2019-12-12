Дабл-дабл Букера помог «Химкам» обыграть «Альбу» в матче Евролиги

Подмосковные «Химки» переиграли «Альбу» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Альба» уверенно начала матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в девять очков. Однако во второй четверти «Химки» не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 54:51 в пользу хозяев.



В третьей четверти «Химкам» удалось создать хороший отрыв перед решающей десятиминуткой — к заключительной четверти он составлял уже 14 очков. Заключительная четверть также осталась за химчанами. Итоговый счёт встречи — 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Ещё 22 очка принёс команде Алексей Швед. В составе гостей 17 очков набрал Рокас Гедрайтис. Дабл-дабл на свой счёт записал Ландри Нноко, набравший 13 очков и совершивший 11 подборов.