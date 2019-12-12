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Куртинайтис: стартовали неважно, однако переломили игру

Куртинайтис: стартовали неважно, однако переломили игру
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».

«Начало получилось совсем непростым. Мы стартовали неважно, однако переломили игру, вернулись с «-12», показав, что умеем защищаться, особенно в третьей четверти. В то же время у нас очень сильное нападение, что мы и доказали. Думаю, результат говорит сам за себя. Нашей проблемой были подборы в защите, так как «Альба» взяла 16 подборов под нашим щитом.

Уже не в первый раз в этом сезоне мы возвращаемся в игру, крупно уступая в счете, с 12 или 15 очков, поэтому сегодняшняя ситуация не была для нас новой. Конечно, как тренер, предпочел бы вести 12 очков, а не проигрывать, но мы проявили характер, хорошо боролись и добились нужного результата», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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