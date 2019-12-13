Изящные кульбиты чирлидерши и трогательные рисунки. Фото матча «Химки» — «Альба»
12 декабря в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 13-го тура регулярного розыгрыша Евролиги «Химки» одержали победу над «Альбой». Встреча завершилась со счётом 104:87.
«Альба» уверенно начала матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в девять очков. Однако во второй четверти «Химки» не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 54:51 в пользу хозяев.
В третьей четверти «Химкам» удалось создать хороший отрыв перед решающей десятиминуткой — к заключительной четверти он составлял уже 14 очков. Заключительная четверть также осталась за химчанами.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Альба» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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