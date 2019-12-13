Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать победу над «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА в рамках турне клубов «Детройт Пистонс» на стадионе «Мехико Сити-Арена» в Мексике принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой «Маверикс» со счётом 122:111.

Самым результативным в матче стал игрок «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко,12 подборов и 11 передач. 30 очков набрал разыгрывающий «Далласа» Сет Карри.

В составе «Детройта» дабл-даблом отметился Андре Драммонд. В его коллекции 23 очка, 15 подборов и 1 передача.

После 24 игр «Даллас» (17:7) занимает 3-е место в Западной конференции. «Детройт» (10:15) – 10-й на Востоке.