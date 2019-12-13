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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать победу над «Детройтом»

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одержать победу над «Детройтом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА в рамках турне клубов «Детройт Пистонс» на стадионе «Мехико Сити-Арена» в Мексике принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой «Маверикс» со счётом 122:111.

Самым результативным в матче стал игрок «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко,12 подборов и 11 передач. 30 очков набрал разыгрывающий «Далласа» Сет Карри.

В составе «Детройта» дабл-даблом отметился Андре Драммонд. В его коллекции 23 очка, 15 подборов и 1 передача.

После 24 игр «Даллас» (17:7) занимает 3-е место в Западной конференции. «Детройт» (10:15) – 10-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Драммонд - 23, Роуз - 19, Моррис - 16, Снелл - 12, Вуд - 10, Гриффин - 10, Кеннард - 8, Браун - 7, Галлоуэй - 2, Мейкер - 2, Фрейзер - 2, King, Боун, Джексон, Думбуйа, Михайлюк, Томас
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Карри - 30, Порзингис - 20, Пауэлл - 9, Брансон - 7, Финни-Смит - 6, Клебер - 5, Джексон - 2, Хардуэй-младший - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович, Райт
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