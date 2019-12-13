20-летний Дончич установил два рекорда НБА в матче с «Детройтом»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил сразу два рекорда лиги в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Встреча, проходившая в Мехико, завершилась со счётом 122:111 в пользу «Далласа».
Дончич записал на свой счёт трипл-дабл, набрав 41 очко, собрав 12 подборов и отдав 11 передач. Словенский баскетболист стал первым в истории НБА игроком, который оформил трипл-дабл в матче, состоявшемся за пределами США и Канады. Кроме того, 20-летний игрок стал первым баскетболистом в истории ассоциации, который сумел сделать более одного трипл-дабла с 40 очками до наступления 21-летнего возраста, сообщает пресс-служба НБА.
Следующий матч «Даллас» сыграет дома завтра, 14 декабря, соперником будет «Майами Хит».
- 13 декабря 2019
-
10:00
-
09:43
-
09:07
-
07:56
-
07:24
-
00:06
- 12 декабря 2019
-
23:06
-
21:52
-
21:39
-
19:29
-
18:20
-
17:22
-
15:47
-
13:28
-
12:24
-
11:48
-
10:00
-
09:27
-
09:00
-
08:07
-
06:51
-
06:10
-
05:50
-
05:40
-
00:45
-
00:45
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:10
-
20:49
-
19:46
-
18:02
-
17:56
-
16:13
-
14:37
-
13:27