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20-летний Дончич установил два рекорда НБА в матче с «Детройтом»

20-летний Дончич установил два рекорда НБА в матче с «Детройтом»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил сразу два рекорда лиги в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Встреча, проходившая в Мехико, завершилась со счётом 122:111 в пользу «Далласа».

Дончич записал на свой счёт трипл-дабл, набрав 41 очко, собрав 12 подборов и отдав 11 передач. Словенский баскетболист стал первым в истории НБА игроком, который оформил трипл-дабл в матче, состоявшемся за пределами США и Канады. Кроме того, 20-летний игрок стал первым баскетболистом в истории ассоциации, который сумел сделать более одного трипл-дабла с 40 очками до наступления 21-летнего возраста, сообщает пресс-служба НБА.

Следующий матч «Даллас» сыграет дома завтра, 14 декабря, соперником будет «Майами Хит».

«У Луки уже есть шесть титулов?» Зачем 20-летнего парня сравнивают с Джорданом?
Дончич, как конвейер, штампует рекорды. Шум поднялся, когда словенец переписал достижение легенды баскетбола.
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