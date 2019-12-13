Президент «Арсенала» назвал «Динамо» зачинщиком договорного матча

Президент баскетбольного клуба «Арсенал» (Тула) Виктор Усков-старший прокомментировал решение Российской федерации баскетбола исключить клуб из Суперлиги за матч с «Динамо» (Ставрополь), который был признан договорным.

Напомним, что «Арсенал» победил «Динамо» со счётом 82:67, но при этом последние очки набрал за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, когда счёт стал 82:56. За следующие две минуты динамовцы записали на свой счёт шесть очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние семь минут совершили пять неточных бросков с игры, а динамовцы в последние пять минут, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, — только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.

«Нашу команду обвинили в отсутствии спортивной борьбы в концовке данной встречи. На это мы дали чёткий и обоснованный ответ в РФБ, что наши действия явились реакцией на поведение команды противника, которая за пять минут до конца матча демонстративно перестала пытаться набирать очки.

Строго наказан за этот матч только «Арсенал», но не ставропольское «Динамо», являющееся в данном случае основным зачинщиком этой ситуации! И всё это у «Динамо» было запланировано заранее! В записи матча видно, что в четвёртой четверти у соперника было много стопроцентных ситуаций, где они могли набирать очки, но команда промахивалась и к последним 5 минутам подошла подготовленной — это видно по спокойствию тренера, который подзывает игроков и даёт указания команде не забивать!» — приводит слова Ускова пресс-служба клуба.

Тренер «Арсенала» отреагировал на исключение команды из чемпионата России