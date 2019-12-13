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Кириленко подробно объяснил, почему «Арсенал» исключили из чемпионата России

Кириленко подробно объяснил, почему «Арсенал» исключили из чемпионата России
Баскетбол 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, почему было принято решение исключить тульский «Арсенал» из Суперлиги.

Напомним, что «Арсенал» победил «Динамо» со счётом 82:67, но при этом последние очки набрал за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, когда счёт стал 82:56. За следующие две минуты динамовцы записали на свой счёт шесть очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние семь минут совершили пять неточных бросков с игры, а динамовцы в последние пять минут, если не считать дальнего попадания на исходе времени владения, — только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.

«Я думаю, все уже видели последние семь минут матча «Арсенала» с «Динамо», и, мне кажется, очевидно — это не тот баскетбол, который мы хотим видеть в нашем чемпионате. Поэтому, естественно, мы не можем не реагировать.

Когда я пришёл на пост главы РФБ, то первым делом мы постарались обеспечить видеотрансляцию всех матчей чемпионата России. Последние четыре года все игры есть в открытом доступе, и в случае каких-то странных действий игроков или арбитров мы сразу же получаем обратную связь от многих людей: болельщиков, родственников, друзей игроков, сотрудников клуба… И занимаемся детальным просмотром и оценкой действий всех участников игры.

Хочу сделать предупреждение игрокам и тренерам других клубов, что в этом плане мы настроены серьёзно. Если вы выбираете тропу целенаправленных нарушений, то мы будем наказывать по полной. У нас нет терпимости к ставкам или отсутствию спортивной борьбы.

Мы не правоохранительные органы, чтобы заниматься расследованием. Если в этой игре представители команд играли на тотализаторе, это дело должно стать предметом рассмотрения компетентных структур. Нам сложно доказать, что матч был именно договорным, но налицо явное отсутствие спортивной борьбы. И такого мы не допустим, учитывая, что для «Арсенала» это не первый подобный случай», — цитируют Кириленко «Известия».

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