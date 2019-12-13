Кириленко подробно объяснил, почему «Арсенал» исключили из чемпионата России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, почему было принято решение исключить тульский «Арсенал» из Суперлиги.

Напомним, что «Арсенал» победил «Динамо» со счётом 82:67, но при этом последние очки набрал за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, когда счёт стал 82:56. За следующие две минуты динамовцы записали на свой счёт шесть очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние семь минут совершили пять неточных бросков с игры, а динамовцы в последние пять минут, если не считать дальнего попадания на исходе времени владения, — только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.

«Я думаю, все уже видели последние семь минут матча «Арсенала» с «Динамо», и, мне кажется, очевидно — это не тот баскетбол, который мы хотим видеть в нашем чемпионате. Поэтому, естественно, мы не можем не реагировать.

Когда я пришёл на пост главы РФБ, то первым делом мы постарались обеспечить видеотрансляцию всех матчей чемпионата России. Последние четыре года все игры есть в открытом доступе, и в случае каких-то странных действий игроков или арбитров мы сразу же получаем обратную связь от многих людей: болельщиков, родственников, друзей игроков, сотрудников клуба… И занимаемся детальным просмотром и оценкой действий всех участников игры.

Хочу сделать предупреждение игрокам и тренерам других клубов, что в этом плане мы настроены серьёзно. Если вы выбираете тропу целенаправленных нарушений, то мы будем наказывать по полной. У нас нет терпимости к ставкам или отсутствию спортивной борьбы.

Мы не правоохранительные органы, чтобы заниматься расследованием. Если в этой игре представители команд играли на тотализаторе, это дело должно стать предметом рассмотрения компетентных структур. Нам сложно доказать, что матч был именно договорным, но налицо явное отсутствие спортивной борьбы. И такого мы не допустим, учитывая, что для «Арсенала» это не первый подобный случай», — цитируют Кириленко «Известия».

Президент «Арсенала» назвал «Динамо» зачинщиком договорного матча