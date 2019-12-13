Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пиппен усомнился в значимости достижений Хардена

Пиппен усомнился в значимости достижений Хардена
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый баскетболист Скотти Пиппен, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», поставил под сомнение значимость достижений лидера клуба «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» Харден повторил достижение Стефена Карри по трёхочковым броскам, а также повторил достижение Майкла Джордана и Коби Брайанта.

«Лично для меня 55 очков Джеймса Хардена в матче с «Кливлендом» ничего не значат, исходя из того, как сейчас играют в баскетбол.

Харден владеет мячом большую часть матча, для него это просто игра один на один. Он смотрит на партнёров, таких как Уэстбрук, которые стоят открытые, и просто бросает по кольцу. Он бросает в каждой атаке, поэтому для меня его 55 очков ничего не значат.

Если бы я сегодня вернулся в «Хьюстон», я бы набирал по 40 очков в среднем за матч», — сказал Пиппен в интервью YouTube-каналу ESPN.

Баркли назвал Хардена лучшим атакующим игроком в истории НБА
На TNT объяснили Хардену, как стать лучшим игроком в истории «Хьюстона»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019