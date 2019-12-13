Пиппен усомнился в значимости достижений Хардена

Знаменитый баскетболист Скотти Пиппен, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», поставил под сомнение значимость достижений лидера клуба «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» Харден повторил достижение Стефена Карри по трёхочковым броскам, а также повторил достижение Майкла Джордана и Коби Брайанта.

«Лично для меня 55 очков Джеймса Хардена в матче с «Кливлендом» ничего не значат, исходя из того, как сейчас играют в баскетбол.

Харден владеет мячом большую часть матча, для него это просто игра один на один. Он смотрит на партнёров, таких как Уэстбрук, которые стоят открытые, и просто бросает по кольцу. Он бросает в каждой атаке, поэтому для меня его 55 очков ничего не значат.

Если бы я сегодня вернулся в «Хьюстон», я бы набирал по 40 очков в среднем за матч», — сказал Пиппен в интервью YouTube-каналу ESPN.

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