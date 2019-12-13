Пиппен усомнился в значимости достижений Хардена

Знаменитый баскетболист Скотти Пиппен, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», поставил под сомнение значимость достижений лидера клуба «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» Харден повторил достижение Стефена Карри по трёхочковым броскам, а также повторил достижение Майкла Джордана и Коби Брайанта.
«Лично для меня 55 очков Джеймса Хардена в матче с «Кливлендом» ничего не значат, исходя из того, как сейчас играют в баскетбол.
Харден владеет мячом большую часть матча, для него это просто игра один на один. Он смотрит на партнёров, таких как Уэстбрук, которые стоят открытые, и просто бросает по кольцу. Он бросает в каждой атаке, поэтому для меня его 55 очков ничего не значат.
Если бы я сегодня вернулся в «Хьюстон», я бы набирал по 40 очков в среднем за матч», — сказал Пиппен в интервью YouTube-каналу ESPN.
- 13 декабря 2019
-
16:00
-
14:24
-
13:00
-
12:16
-
12:00
-
11:40
-
10:00
-
09:43
-
09:07
-
07:56
-
07:24
-
00:06
- 12 декабря 2019
-
23:06
-
21:52
-
21:39
-
19:29
-
18:20
-
17:22
-
15:47
-
13:28
-
12:24
-
11:48
-
10:00
-
09:27
-
09:00
-
08:07
-
06:51
-
06:10
-
05:50
-
05:40
-
00:45
-
00:45
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:10
-
20:49