Тренер «Востока-65» рассказал историю о подброшенных в машину наркотиках

Главный тренер баскетбольного клуба «Восток-65» Эдуард Сандлер рассказал подробности того, как у него оказалась в машине бутылка с наркотическим веществом. Сандлер утверждает, что наркотики ему подбросили.



«Друзья, закончили мы все процедуры в ГУВД, сдали все анализы, отпечатки, слепки, снимки и экспертизы. Было дознание, следствие будет принимать решение о возбуждении уголовного дела. Определять статус, свидетель, обвиняемый или подозреваемый. И по какой статье — хранение или перевозка. Употребление мне не вменишь, потому что наркотиков в моём организме нет, но всё остальное в теории реально.



Я хочу сказать всем спасибо, вижу, сколько сообщений мне шлют с поддержкой. Чувствую себя увереннее, чем это было в первый раз. Пока буду ездить на машине адвоката, передвигаться на машине клуба опасно на Сахалине. Да и вообще, как оказалось, на Сахалине одному ходить нельзя — могут не только наркотики подкинуть, но и прибить за $ 500, ткнут под ребро и всё. Надо телохранителя нанимать.



Ещё из интересного — всё-таки на пробке было написано «Босс», это то как подписывают мою бутылку врачи, когда мне передают. Понятно, где она лежала, кто её взял. Но самое смешное — мне пишут разные люди, что ни один наркоман, ни один, кто хранит наркотики, не поместит курительную смесь в бутылку и не завернёт файликом, потому что она так хуже хранится. Налицо задача, чтобы упаковка имела мои отпечатки. Это круто, продумали, фантазёры.



И вот ещё тема — когда он шмонал сиденье, под водительским сиденьем, я стоял у него за спиной и смотрел на место, где копается он руками. Он мне сказал, у него там оружие, встань напротив, обойди машину. Так я и обошёл машину два раза как клоун. В этот момент могло быть что угодно. Если люди умеют это делать, они профессионалы и они тренируются, они способны по щелчку пальца тебя развести, понимая, сколько секунд у них есть и какой кгол отвлечения. Также, как все мы профессионалы в своём деле, человек с улицы не поймёт твоё движение, он его не осознает. Я стоял у него за спиной, он сказал «Не стой, тут пистолет, обойди!» Ловкость рук и никакого мошенничества!», — рассказал Сандлер.

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