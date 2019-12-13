Полиция не нашла достаточно улик, чтобы возбудить уголовное дело против Сандлера

Главный тренер баскетбольного клуба «Восток-65» Эдуард Сандлер покинул отделение полиции без статуса, без меры пресечения, вне возбужденного уголовного дела в отношении кого-то или даже по факту происшествия, сообщает ИА Sakh.com.



По информации источника, на бутылке, обнаруженной в клубной машине, которой управлял Сандлер, не было обнаружено его отпечатков пальцев.



«Я просто в шоке от того, что случилось. Конечно, раньше я слышал про такое и читал, но не мог предположить, что подобное может случиться со мной. Я же не Иван Голунов. Но оказывается, на Сахалине ещё такими методами работают. Я, конечно, был в шоке. Когда меня остановили и спрашивают, почему у вас бампер поцарапан, вы что, покинули место ДТП? Я говорю, нет. Они — ну выходите из машины, сейчас будет проведён осмотр автомобиля. А в нём четыре сумки спортивные на выезд, но они даже их не заинтересовали. Я смотрю, в бутылке какой-то табак, но я умный человек, понимаю, о чём идёт речь. Они говорят — ваше? Понятно, что не моё. У меня весь пазл сложился, потому что та атака, то давление, которое на меня оказывается, они в публичном поле не видны, но это очень серьёзно, и конечно, меня предупреждали и друзья, и близкие… Жена моя меня ругает за то, что я могу выйти в магазин и машину не закрыть, да, у меня есть такая дурная привычка, я машину не закрываю. И так же вчера, когда шёл снег, я прогревал её, и она долго стояла открытой. И сегодня утром я завёл сначала, а потом пошёл завтракать. Понятно, что автомобиль общий, на нём многие ездят, в том числе я, и вот сегодня я попался. Хорошая акция такая, спланированная.



Если честно, я переживал: как людям объяснить, что я не наркоман — писали типа, что я иногда чешу нос и т. п. И вот сегодня получилось легально сдать все тесты. И они показали, что у меня нет наркотиков в организме. Поэтому сегодня надежда только на честные экспертизы и справедливое следствие. В России такие случаи не редкость, вот последний случай с этим журналистом… Но когда всё становится публичным, когда всё на поверхности, думаю, беспредела быть не должно. Но это ещё один намёк на то, что у нас сотрудники не всегда понимают, что делают. И это не госполитика, а местечковые заказухи, думаю, всем это понятно», — подчеркнул Сандлер.



Напомним, клубный автомобиль, за рулём которого находился Сандлер, был остановлен сотрудниками ГИБДД в Южно-Сахалинске утром 13 декабря. В результате досмотра в машине была обнаружена бутылка из-под воды, в которой сотрудники полиции заподозрили наркотик.



Сандлер сдал анализы в наркологическом диспансере — следов наркотических веществ обнаружено не было.

У главного тренера «Востока-65» нашли наркотики