Пашутин рассказал о плане на игру «Локомотива-Кубань» с «Пармой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».



«Парма» – это команда, которая играет от броска и игроков периметра. Наша задача заключается в том, чтобы не дать сопернику совершать свободные броски из-за дуги. Нужно навязать борьбу под кольцом, играть командно, объединиться и сражаться за победу!» — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.



«Парма» показывает хороший баскетбол в этом сезоне. Они играют только в одном турнире, поэтому могут подходить к матчам с большим временем на подготовку и полными силами. Смогли затащить в концовку почти всех лидеров, у кого-то забрали победу. Нужно провести матч с полной концентрацией и не позволять себе расслабляться. Этот год показывает, что в Лиге ВТБ не осталось проходных игр», — добавил форвард команды Владимир Ивлев.