«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос, кто на старте сезона НБА выглядит главным претендентом на титул MVP.
В качестве ответа предлагается восемь вариантов. В список возможного обладателя награды вошли форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Майами Хит» Джимми Батлер, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, защитник «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам, защитник «Бостон Селтикс» Кемба Уокер и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.
В минувшем сезоне награду MVP получил лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Отметим, что в нынешнем сезоне Лука Дончич обновил уже несколько рекордов лиги, превзойдя, среди прочего, достижения Майкла Джордана. А Джеймс Харден близок к отметке в 50 очков в среднем за матч.
Опрос можно пройти также здесь.
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