Плаза: весь матч старались навязать «Баварии» борьбу, но соперник был лучше

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал результат матча 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (69:77).

«Возможно, нам нужно найти причину такого плохого процента попаданий с трёхочковой линии. У четырёх игроков суммарный показатель — 3/24. Я знаю, что наши средние показатели в этом — 10/26. Но сегодня у нас не полетело… Причём, знаете, я помню только один «плохой» бросок, остальные были подготовленные. Кроме того, мы плохо играли под кольцом, в «краске». Одна из причин, почему мы проиграли — это то, как мы начали третью четверть. В любом случае, это не отговорки, «Бавария» победила потому, что заслужила это. Мы знаем, как тяжело выиграть здесь, в Мюнхене. Мы весь матч старались навязать им борьбу, но соперник был лучше», — приводит слова Плазы пресс-служба клуба.

Это поражение стало для «Зенита» уже десятым в нынешнем сезоне Евролиги.