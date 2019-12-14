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54 очка Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Орландо»

54 очка Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 107:130.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 54 очка. По дабл-даблу оформили Клинт Капела (10 очков и 11 подборов) и Пи Джей Такер (12 очков и 11 подборов). Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Эван Фурнье, набравший 27 очков.

Таким образом, «Орландо» потерпел третье поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:109.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 130
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Орландо Мэджик: Фурнье - 27, Гордон - 21, Росс - 13, Айзек - 10, Картер-Уильямс - 10, Бамба - 9, Фульц - 5, Берч - 4, Огастин - 3, Фразьер - 3, Ивунду - 2, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Магетти
Хьюстон Рокетс: Харден - 54, Уэстбрук - 23, Маклемор - 18, Такер - 12, Капела - 10, Кларк - 9, Клемонс - 2, Хаус - 2, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 31, Симмонс - 24, Эмбиид - 24, Эннис - 10, Ричардсон - 8, Pelle - 6, Скотт - 5, Нето - 3, Тибулл - 3, Коркмаз - 2, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Смит, Хорфорд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Редик - 19, Холидей - 12, Харт - 10, Окафор - 9, Фэйворс - 8, Хэйс - 7, Болл - 6, Александер-Уолкер - 3, Уильямс - 3, Williamson, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Мур, Читэм
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