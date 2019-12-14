54 очка Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 107:130.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 54 очка. По дабл-даблу оформили Клинт Капела (10 очков и 11 подборов) и Пи Джей Такер (12 очков и 11 подборов). Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Эван Фурнье, набравший 27 очков.
Таким образом, «Орландо» потерпел третье поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В другом матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:109.
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