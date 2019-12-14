Дабл-дабл Вашингтона помог «Шарлотт» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз».
«Хорнетс» с первой же четверти захватили преимущество и выиграли первый игровой отрезок со счётом 24:15. Во второй двенадцатиминутке «Чикаго» смог отыграть часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 44:40 в пользу «Шарлотт».
Третья четверть осталась за гостями — они смогли увеличить преимущество до 9 очков. Заключительный игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались баскетболисты «Шарлотт». Итоговый счёт — 83:73 (24:15, 20:25, 15:10, 24:23).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девонте Грэм, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Пи Джей Вашингтон — 13 очков и 10 подборов. В составе «Чикаго» отличился Зак Лавин, набравший 12 очков.
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