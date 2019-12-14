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Дабл-дабл Вашингтона помог «Шарлотт» обыграть «Чикаго»

Дабл-дабл Вашингтона помог «Шарлотт» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» на выезде переиграл «Чикаго Буллз».

«Хорнетс» с первой же четверти захватили преимущество и выиграли первый игровой отрезок со счётом 24:15. Во второй двенадцатиминутке «Чикаго» смог отыграть часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 44:40 в пользу «Шарлотт».

Третья четверть осталась за гостями — они смогли увеличить преимущество до 9 очков. Заключительный игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались баскетболисты «Шарлотт». Итоговый счёт — 83:73 (24:15, 20:25, 15:10, 24:23).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девонте Грэм, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Пи Джей Вашингтон — 13 очков и 10 подборов. В составе «Чикаго» отличился Зак Лавин, набравший 12 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
73 : 83
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Арчидиаконоу - 12, Лавин - 12, Маркканен - 10, Янг - 10, Саторански - 7, Валентайн - 6, Картер - 6, Гэффорд - 4, Данн - 3, Уайт - 3, Mokoka, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 16, Бриджес - 13, Вашингтон - 13, Бийомбо - 12, Зеллер - 11, Розир - 11, Мартин - 3, Кидд-Гилкрист - 2, Монк - 2, Franks, Батюм, Бэйкон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
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