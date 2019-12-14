Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз».
«Бакс» уже в первой четверти обозначили своё преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в шесть очков. Однако во второй четверти «Мемфису» удалось сократить отставание до двух очков.
В третьем игровом отрезке хозяева совершили рывок в семь очков и вышли вперёд — к заключительной четверти «Мемфис» вёл со счётом 95:90. Однако на большее «Гриззлиз» не хватило — заключительная четверть осталась за «Милуоки», превзошедшим соперника почти в два раза. Итоговый счёт встречи — 127:114 (335:29, 29:33, 26:33, 37:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Брука Лопеса — 10 очков и 10 подборов. В составе «Мемфиса» 43 очка набрал Джарен Джексон, дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Джей Краудер.
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