«Голден Стэйт» уступил «Юте», Богданович набрал 32 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашнем паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».



«Уорриорз» уверенно начали матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Юте» удалось выровнять положение дел на площадке, сведя четверть к ничейному исходу. К большому перерыву счёт на табло был 56:49 в пользу «Голден Стэйт».



Однако уже в третьей четверти «Юта» смогла совершить рывок в девять очков и вырваться вперёд. В заключительном игровом отрезке «джазмены» также оказались сильнее своих оппонентов. Итоговый счёт встречи — 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22) в пользу «Юты».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил Руди Гобер, на счету которого 15 очков и 15 подборов. В составе гостей 24 очка набрал Алек Бёркс, дабл-дабл оформил Маркиз Крисс — 12 очков и 13 подборов. 18 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.