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«Голден Стэйт» уступил «Юте», Богданович набрал 32 очка

«Голден Стэйт» уступил «Юте», Богданович набрал 32 очка
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашнем паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».

«Уорриорз» уверенно начали матч, выиграв первый игровой отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Юте» удалось выровнять положение дел на площадке, сведя четверть к ничейному исходу. К большому перерыву счёт на табло был 56:49 в пользу «Голден Стэйт».

Однако уже в третьей четверти «Юта» смогла совершить рывок в девять очков и вырваться вперёд. В заключительном игровом отрезке «джазмены» также оказались сильнее своих оппонентов. Итоговый счёт встречи — 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22) в пользу «Юты».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Боян Богданович, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил Руди Гобер, на счету которого 15 очков и 15 подборов. В составе гостей 24 очка набрал Алек Бёркс, дабл-дабл оформил Маркиз Крисс — 12 очков и 13 подборов. 18 очков на свой счёт записал Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Богданович - 32, Митчелл - 28, Гобер - 15, О'Нил - 14, Инглс - 13, Грин - 5, Мудиэй - 4, Ньянг - 3, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 24, Ли - 21, Расселл - 18, Эванс - 13, Крисс - 12, Робинсон - 10, Пул - 4, Луни - 2, Спеллмен - 2, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Коли-Стайн, Пэскелл, Томпсон
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