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88 очков Джорджа и Леонарда на двоих помогли «Клипперс» обыграть «Миннесоту»

88 очков Джорджа и Леонарда на двоих помогли «Клипперс» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».

«Клипперс» с первой же четверти захватили инициативу в матче, выиграв игровой отрезок с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за гостями, увеличившими своё преимущество до семи очков.

В третьем игровом отрезке «Лос-Анджелес Клипперс» смог совершить рывок и к заключительной четверти увеличить отрыв до 21 очка — счёт на табло после 36 игровых минут был 102:81. В заключительной четверти «Миннесоте» удалось отыграть часть отставания, но для успеха этого не хватило. Итоговый счёт встречи — 124:117 (33:29, 32:29, 37:23, 22:36) в пользу «Клипперс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Под Джордж, набравший 46 очков. Дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов оформил Кавай Леонард. В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов оформил Карл Энтони Таунс.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 124
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 39, Уиггинс - 34, Тиг - 22, Ковингтон - 10, Окоги - 6, Дьенг - 5, Белл - 1, Reid, Бэйтс-Диоп, Вонле, Грэм, Калвер, Лейман, Маклафлин, Мартин, Напьер, Ноуэлл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 46, Леонард - 42, Харрелл - 18, Уолтон - 6, Зубац - 5, Харклесс - 5, Паттерсон - 2, Coffey, Беверли, Грин, Кабенгеле, Л. Уильямс, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Робинсон, Шамет
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