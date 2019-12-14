88 очков Джорджа и Леонарда на двоих помогли «Клипперс» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».



«Клипперс» с первой же четверти захватили инициативу в матче, выиграв игровой отрезок с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за гостями, увеличившими своё преимущество до семи очков.



В третьем игровом отрезке «Лос-Анджелес Клипперс» смог совершить рывок и к заключительной четверти увеличить отрыв до 21 очка — счёт на табло после 36 игровых минут был 102:81. В заключительной четверти «Миннесоте» удалось отыграть часть отставания, но для успеха этого не хватило. Итоговый счёт встречи — 124:117 (33:29, 32:29, 37:23, 22:36) в пользу «Клипперс».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Под Джордж, набравший 46 очков. Дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов оформил Кавай Леонард. В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов оформил Карл Энтони Таунс.