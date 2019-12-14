Харден поставил новый рекорд НБА
Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден побил очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает NBA Stat. В матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» Харден набрал 54 очка, реализовав 10 бросков из-за дуги из 15.
Харден стал первым баскетболистом в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удавалось в двух матчах подряд набрать не менее 50 очков, забрасывая при этом не менее 10 трёхочковых бросков. В прошлом матче, с «Кливленд Кавальерс», Харден набрал 55 очков и забросил 10 трёхочковых из 18.
В нынешнем сезоне Джеймс Харден сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата НБА в составе «Хьюстона», набирая 39,3 очка, отдавая 7,5 результативной передачи и совершая 5,9 подбора за игру.
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