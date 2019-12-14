Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Коби Брайант остановился, чтобы помочь участникам ДТП

Коби Брайант остановился, чтобы помочь участникам ДТП
Баскетбол / НБА 0

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант оказал помощь участникам автомобильной аварии в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США), сообщает Complex.

Авария оказалась довольно серьёзной, но степень травм участников ДТП пока не известна. Проезжая мимо места ДТП, Брайант остановил свою машину и вышел, чтобы оказать помощь участникам аварии и помочь с регулированием движения на этом участке дороги. Причиной ДТП стал сильный туман.

Это уже не первый случай, когда Брайант помогает жертвам автоаварии: в 2018 году в том же городе Брайант стал свидетелем, как одна из машин проехала на красный свет и столкнулась с другой. Брайант остановился и вышел из машины, чтобы убедиться, что с водителями всё в порядке.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019