Коби Брайант остановился, чтобы помочь участникам ДТП

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант оказал помощь участникам автомобильной аварии в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США), сообщает Complex.
Авария оказалась довольно серьёзной, но степень травм участников ДТП пока не известна. Проезжая мимо места ДТП, Брайант остановил свою машину и вышел, чтобы оказать помощь участникам аварии и помочь с регулированием движения на этом участке дороги. Причиной ДТП стал сильный туман.
Это уже не первый случай, когда Брайант помогает жертвам автоаварии: в 2018 году в том же городе Брайант стал свидетелем, как одна из машин проехала на красный свет и столкнулась с другой. Брайант остановился и вышел из машины, чтобы убедиться, что с водителями всё в порядке.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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