Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леонард и Джордж первыми в истории «Клипперс», набрали по 40+ очков за игру

Леонард и Джордж первыми в истории «Клипперс», набрали по 40+ очков за игру
Баскетбол / НБА 0

Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж стали первым дуэтом в истории команды, набравшим по 40 и более очков в матче, сообщает Clutch Points.

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Кавай Леонард и Под Джордж на двоих записали 88 очков: 46 набрал Джордж, ещё 42 добавил Леонард, оформивший дабл-дабл, на его счету ещё 10 подборов.

Встреча завершилась со счётом 124:117 (33:29, 32:29, 37:23, 22:36) в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает второе место в Западной конференции, уступая только соперникам — клубу «Лос-Анджелес Лейкерс». На счету «Клипперс» 20 побед в 27 матчах регулярного чемпионата.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019