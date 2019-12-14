Леонард и Джордж первыми в истории «Клипперс», набрали по 40+ очков за игру
Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж стали первым дуэтом в истории команды, набравшим по 40 и более очков в матче, сообщает Clutch Points.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Кавай Леонард и Под Джордж на двоих записали 88 очков: 46 набрал Джордж, ещё 42 добавил Леонард, оформивший дабл-дабл, на его счету ещё 10 подборов.
Встреча завершилась со счётом 124:117 (33:29, 32:29, 37:23, 22:36) в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает второе место в Западной конференции, уступая только соперникам — клубу «Лос-Анджелес Лейкерс». На счету «Клипперс» 20 побед в 27 матчах регулярного чемпионата.
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