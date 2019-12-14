Игроки «Милуоки» снова устроили рестлинг-шоу перед выходом на площадку

Игроки «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Робин Лопес в очередной раз устроили рестлинг-шоу перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Подобные представления стали уже традицией для коллектива в нынешнем сезоне.



В роли победителя постановочного боя снова вышел Адетокунбо. Подобные представления никак не мешают команде продолжать своё победное шествие — в ночь с 13 на 14 декабря по московскому времени «Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 127:114 (335:29, 29:33, 26:33, 37:19).



Яннис Адетокунбо в этом матче оформил дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баксетбольной ассоциации Адетокунбо набирает 31,1 очка и совершает 13,1 подбора за игру.

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