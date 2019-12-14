22 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Парму»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Парму».

Гости удачно начали встречу и после первой четверти неожиданно повели в счёте с разницей в 9 очков — 25:16. Но уже во второй десятиминутке «железнодорожники» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 38:37. В третьей четверти на паркете шла равная игра и кубанцы продолжили лидировать с минимальным преимуществом — 60:59.В заключительном игровом отрезке хозяева прибавили и одержали уверенную победу — 83:75.

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 22 очка, 18 очков и 9 подборов в активе Алана Уильямса. У пермяков лучшим стал Артём Забелин, собравший коллекцию из 18 очков и 8 подборов.