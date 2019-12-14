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22 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Парму»

22 очка О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Парму».

Гости удачно начали встречу и после первой четверти неожиданно повели в счёте с разницей в 9 очков — 25:16. Но уже во второй десятиминутке «железнодорожники» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 38:37. В третьей четверти на паркете шла равная игра и кубанцы продолжили лидировать с минимальным преимуществом — 60:59.В заключительном игровом отрезке хозяева прибавили и одержали уверенную победу — 83:75.

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 22 очка, 18 очков и 9 подборов в активе Алана Уильямса. У пермяков лучшим стал Артём Забелин, собравший коллекцию из 18 очков и 8 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
83 : 75
Парма
Пермский край, Россия
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 22, Уильямс - 18, Кузминскас - 12, Д. Кулагин - 10, Калниетис - 9, Деккер - 7, Ведищев - 3, Ивлев - 2, Апич, Долинин, Ильницкий, Мотовилов
Парма: Забелин - 18, Мейерис - 14, Уильямс - 13, Григорьев - 10, Валиев - 6, Юшкевичюс - 6, Буланов - 3, Жмако - 3, Жукаускас - 2, Бондаренко, Чернышев, Шейко
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