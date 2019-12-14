Е. Пашутин прокомментировал первую победу во главе «Локо» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 14 декабря, «Локомотив-Кубань» провёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, победив на домашней арене «Парму» (83:75). Впечатлениями от этого успеха поделился наставник «железнодорожников» Евгений Пашутин, для которого этот матч стал первым во главе «Локо» в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю команду с очень важной победой. «Парма» — очень опасная команда, с большим количеством хороших игроков. Своей игрой в последних матчах они доказали, что могут действовать очень уверенно. Мы хорошо разобрали соперника, но не смогли хорошо начать первую четверть. Однако сила нашей команды в том, что мы объединились и смогли показать характер. Во второй четверти пропустили двенадцать очков, в четвёртой — шестнадцать, в нужные моменты действовали жёстко против снайперов соперника, и стало всё получаться в защите.

В нападении пошла игра, когда стали двигать быстрее мяч, доводить его до Алана, а в четвёртой четверти показали умное нападение. Мы должны в этом аспекте добавлять, все сорок минут играть так, как действовали в ключевых отрезках. Следующий шаг — игра на выезде в Бурсе. Спасибо болельщикам за шикарную поддержку», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».