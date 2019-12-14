Уэстбрук не поможет «Хьюстону» в матче с «Детройтом»

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук не поможет своей команде в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс», который пройдёт в ночь на 15 декабря мск, сообщает Rotoworld. Тренерский штаб планирует снизить нагрузку на баскетболиста и как можно меньше прибегать к его услугам, когда в расписание команды запланированы два матча за два дня. Таким образом в «Рокетс» надеются избежать рецидива травмы колена у Уэстбрука.

Ожидается, что в отсутствии Уэстбрука больше игрового времени получат резервисты в лице Остина Риверса и Бена Маклемора.

Уэстбрук в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 23 матчах, набирая в них 22,5 очка, собирая 8,0 подбора и совершая 7,3 передачи в среднем.