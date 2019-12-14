Обрадович: в «Фенербахче» должны решить, хотят ли они биться и побеждать

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал глубокий кризис в стане команды. По его словам, игрокам пора определиться, хотят ли они биться на паркете, или же они и дальше готовы проигрывать.
«В ходе сезона мы повторяем одни и те же ошибки. Мы не боремся, мы не используем наши фолы должным образом. В команде должны решить, хотят ли они биться и побеждать, или же они будут действовать в том же ключе. Прошу прощения у всех наших болельщиков, мы действительно в непростой ситуации. Мы общаемся каждый день, смотрим повторы матчей и пытаемся найти решение проблем, но пока ситуация становится лишь хуже», — приводит слова специалиста Sportando.
После тринадцати туров Евролиги стамбульцы занимают лишь тринадцатое место в турнирной таблице.
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