Обрадович: в «Фенербахче» должны решить, хотят ли они биться и побеждать

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал глубокий кризис в стане команды. По его словам, игрокам пора определиться, хотят ли они биться на паркете, или же они и дальше готовы проигрывать.

«В ходе сезона мы повторяем одни и те же ошибки. Мы не боремся, мы не используем наши фолы должным образом. В команде должны решить, хотят ли они биться и побеждать, или же они будут действовать в том же ключе. Прошу прощения у всех наших болельщиков, мы действительно в непростой ситуации. Мы общаемся каждый день, смотрим повторы матчей и пытаемся найти решение проблем, но пока ситуация становится лишь хуже», — приводит слова специалиста Sportando.

После тринадцати туров Евролиги стамбульцы занимают лишь тринадцатое место в турнирной таблице.