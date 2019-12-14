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«Орландо Мэджик» заинтересован в услугах Дерозана

«Орландо Мэджик» заинтересован в услугах Дерозана
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Орландо Мэджик» проявляет интерес к услугам защитника «Сан-Антонио Спёрс» Демару Дерозану, сообщает USA Today. Действующий контракт Дерозана рассчитан до конца следующего сезона и включает в себя опцию игрока. За следующий год Демар может заработать $ 27,7 млн.

Дерозан большую часть карьеры провёл в «Торонто Рэпторс». Нынешний сезон стал для него лишь вторым в составе техасской команды. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он принял участие в 24 матчах, набирая в них 21,4 очка, собирая 5,6 подбора и совершая 4,8 передачи в среднем.

Всего же в регулярных чемпионатах на его счету 776 поединков, в которых он набирал 19,9 очка, собирал 4,3 подбора, совершал 3,4 передачи и выполнял 1,0 перехвата в среднем.

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