Керр назвал Др. Грина невероятным наставником для молодых игроков

Главный тренер «Голден Стэйт Уоррирорз» Стив Керр похвалил тяжёлого форварда команды Дрэймонда Грина за хорошие лидерские навыки. В отсутствие других ветеранов команды, Грин взял на себя роль наставника для молодых игроков и, по словам Керра, он отлично справляется с этой функцией.
«Мы знали, что этот год станет годом развития молодых игроков. Дрэймонд невероятно хорош в этом деле, он отличный наставник. Грин даёт хорошие советы и отменно организовывает ребят на паркете», — приводит слова Керра Clutch Points.
Напомним, в нынешнем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» является одним из главных аутсайдеров лиги, что связано с травмами лидеров коллектива. Клэй Томпсон восстанавливается после травмы, полученной в финальной серии плей-офф минувшего сезона НБА, а Стефен Карри залечивает перелом руки, полученный на старте нынешнего регулярного чемпионата.
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