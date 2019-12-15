Бросок Миллза на последней секунде матча помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Мехико Сити-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 121:119.
Победу команде принес точный бросок Патти Миллза на последней секунде игры.
Самым результативным в составе победителей стал Патти Миллз, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Руди Гэй, набрав 10 очков и совершив 10 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Рики Рубио, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 передач. Также дабл-дабл на свой счёт записал Дарио Шарич, набрав 19 очков и сделав 17 подборов.
Таким образом, «Финикс» потерпел второе поражение подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
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