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Бросок Миллза на последней секунде матча помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

Бросок Миллза на последней секунде матча помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Мехико Сити-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 121:119.

Победу команде принес точный бросок Патти Миллза на последней секунде игры.

Самым результативным в составе победителей стал Патти Миллз, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Руди Гэй, набрав 10 очков и совершив 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Рики Рубио, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 передач. Также дабл-дабл на свой счёт записал Дарио Шарич, набрав 19 очков и сделав 17 подборов.

Таким образом, «Финикс» потерпел второе поражение подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 121
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Рубио - 25, Камински - 22, Шарич - 19, Убре - 17, Бэйнс - 13, Джонсон - 9, Окобо - 7, Бриджес - 5, Джонсон - 2, Jerome, Lecque, Букер, Диалло, Картер, Харпер, Эйтон
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 26, Дерозан - 18, Мюррей - 18, Олдридж - 18, Уокер - 16, Гэй - 10, Poeltl - 5, Белинелли - 4, Лайлз - 4, Уайт - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс, Форбс
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