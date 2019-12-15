Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Бруклин»

В очередном матче НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19).

Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 5 передач.

В составе «Бруклина» лидером по результативности стал Спенсер Динуайдди, набравший 24 очка и сделавший 2 подбора и 8 передач.

В другом матче «Мемфис Гриззлиз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27).