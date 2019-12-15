Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Бруклин»
В очередном матче НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19).
Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 5 передач.
В составе «Бруклина» лидером по результативности стал Спенсер Динуайдди, набравший 24 очка и сделавший 2 подбора и 8 передач.
В другом матче «Мемфис Гриззлиз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27).
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Пауэлл - 25, Лоури - 17, Марк Газоль - 17, Ибака - 12, Ануноби - 5, Маккоу - 2, Холлис-Джефферсон - 2, Ponds, Бриссетт, Буше, Ванвлит, Джонсон, Дэвис, Миллер, Томас, Эрнандес
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Темпл - 16, Принс - 14, Харрис - 13, Нваба - 10, Аллен - 7, Джордан - 7, Луваву-Кабарро - 7, Пинсон - 3, Куруч - 1, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Муса, Чендлер, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 111
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 27, Кларк - 25, Морант - 18, Джексон - 16, Хилл - 12, Джонс - 9, Мелтон - 7, Валанчюнас - 6, Гудурич - 4, Андерсон - 2, Кабокло - 2, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кончар, Краудер
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Браун - 16, Скофилд - 14, Смит - 14, Хатимура - 10, Дав. Бертанс - 9, Кьоцца - 8, Маинми - 4, Мэтьюз - 3, Бонга - 2, Робинсон - 2, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Томас, Уолл
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