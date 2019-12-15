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Дончич не доиграл матч с «Майами» из-за травмы

Дончич не доиграл матч с «Майами» из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 15 декабря мск в Далласе, США, состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В его ходе травму получил лидер техасцев Лука Дончич. В одном из эпизодов словенец столкнулся с Кендриком Нанном, после чего покинул паркет, подпрыгивая на одной ноге. В итоге «Маверикс» уступили флоридцам со счётом 118:122.

По предварительной информации, повреждение Дончича не слишком серьёзное. У Луки подозрение на растяжение связок голеностопа, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Дончич проводит второй сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист в 25 матчах набрал 29,3 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи.

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