Дончич не доиграл матч с «Майами» из-за травмы
В ночь на 15 декабря мск в Далласе, США, состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В его ходе травму получил лидер техасцев Лука Дончич. В одном из эпизодов словенец столкнулся с Кендриком Нанном, после чего покинул паркет, подпрыгивая на одной ноге. В итоге «Маверикс» уступили флоридцам со счётом 118:122.
По предварительной информации, повреждение Дончича не слишком серьёзное. У Луки подозрение на растяжение связок голеностопа, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Дончич проводит второй сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист в 25 матчах набрал 29,3 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи.
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