Какое баскетбольное событие в 2019 году для вас самое важное?

«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос и определиться, какое событие в мире баскетбола в 2019 году было самым важным с вашей точки зрения. Среди вариантов ответа следующие:

победа ЦСКА в Евролиге, возвращение в Россию из НБА центрового Тимофея Мозгова, выступление сборной России на чемпионате мира и выход в квалификацию Олимпийских игр, завоевание путёвок на Олимпийские игры женскими и мужскими сборными в баскетболе 3 на 3, а также дисквалификация из чемпионата России тульского «Арсенала», игроки и тренерский штаб которого обвинили в организации договорной встречи.

Опрос также можно пройти по соответствующей ссылке.

Ранее «Чемпионат» провёл опрос, по итогам которого стало ясно: большинство читателей полагает, что первый проигрыш «Химок» в Единой лиге ВТБ в этом сезоне будет в матче с ЦСКА.