Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» разгромили «Калев», набрав 118 очков

«Химки» разгромили «Калев», набрав 118 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Химки» на домашней арене одержали победу с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с таллинским «Калевом».

Команда из Эстонии оказалась конкурентоспособной лишь в первой четверти, в которой проиграла с разницей в три очка — 23:26. Однако к большому перерыву преимущество хозяев выросло до 23 очков — 63:40. Во второй половине матча картина не изменилась. К концу третьей десятиминутки «Химки» оторвались от соперников уже на 31 очко — 94:63. В заключительном игровом отрезке хозяева не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 118:81.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко и совершивший 7 передач. У «Калева» 13 очков в активе Кайла Виналеса.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019