«Химки» разгромили «Калев», набрав 118 очков
«Химки» на домашней арене одержали победу с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с таллинским «Калевом».
Команда из Эстонии оказалась конкурентоспособной лишь в первой четверти, в которой проиграла с разницей в три очка — 23:26. Однако к большому перерыву преимущество хозяев выросло до 23 очков — 63:40. Во второй половине матча картина не изменилась. К концу третьей десятиминутки «Химки» оторвались от соперников уже на 31 очко — 94:63. В заключительном игровом отрезке хозяева не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 118:81.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко и совершивший 7 передач. У «Калева» 13 очков в активе Кайла Виналеса.
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