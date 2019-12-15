«Химки» разгромили «Калев», набрав 118 очков

«Химки» на домашней арене одержали победу с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с таллинским «Калевом».

Команда из Эстонии оказалась конкурентоспособной лишь в первой четверти, в которой проиграла с разницей в три очка — 23:26. Однако к большому перерыву преимущество хозяев выросло до 23 очков — 63:40. Во второй половине матча картина не изменилась. К концу третьей десятиминутки «Химки» оторвались от соперников уже на 31 очко — 94:63. В заключительном игровом отрезке хозяева не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 118:81.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко и совершивший 7 передач. У «Калева» 13 очков в активе Кайла Виналеса.