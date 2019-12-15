Куртинайтис: дали поиграть больше тем, кто получает меньше времени в Евролиге

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (118:81), отметив, что в этой встрече ему удалось предоставить больше игрового времени резервистам.

«Во-первых, рад, что выиграли. Во-вторых, приятно, что все игроки оценили команду соперника и не было расслабленности, игры вполсилы. Все сыграли на максимуме, все выложились на площадке. Может быть, не рассчитывали на такой крупный результат, но радует проделанная работа. Сегодня была хорошая энергия.

Второй момент – дали поиграть больше тем, кто получает меньше времени в Евролиге. Они «разгрузили» более уставших игроков. Одним словом, от матча получили то, что хотели: выложились, выиграли и теперь ждём выездной матч с «Олимпиакосом» в Евролиге. Хотел бы отметить Ваню Евстигнеева, он хорошо вышел на площадку и показал очень уверенную игру", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».