Тренер «Калева» связал поражение от «Химок» с отсутствием высоких игроков

Главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками».
«Конечно же, хотелось сыграть лучше, при этом мы понимали, с кем играем. Нам надо бороться с командами своего уровня. «Химки» – очень хорошая команда, и сегодня нам было очень тяжело. Нам не смог помочь Кристиан Кангур, у которого есть определённые проблемы со здоровьем, и ему нужно было остаться в Эстонии. Также вне команды Кэлвин Годфри, поэтому нужно было бороться теми, кто у нас есть. Против «Химок» нам не хватило роста и атлетизма. Мы меняли игру, пытались попробовать что-то новое, но до конца не получилось, потому что класс игроков «Химок» очень высокий. Мы по-прежнему находимся в поисках высоких игроков», — приводит слова Штельмахерса официальный сайт подмосковной команды.
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