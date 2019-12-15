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В «Астане» довольны игрой казахстанских игроков в Единой лиге ВТБ

В «Астане» довольны игрой казахстанских игроков в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, закончившейся победой москвичей.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Полагаю, матч был интересным для зрителей – много классных моментов, данков, трёхочковых. Обе команды отлично атаковали издали, реализовывая более 50 процентов трёхочковых. У нас многое получалось – постараемся на этом построить фундамент наших будущих побед. К примеру, скоро нас ждёт игра с польской «Зелёна Гурой». Мне очень нравится, как проявляют себя на этом уровне казахстанский игроки – Щербак, Пан и Мурзагалиев хорошо показали себя сегодня. Уверен, они продолжат прогрессировать», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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