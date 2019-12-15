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«Зелёна-Гура» в овертайме переиграла «Цмоки-Минск», Гордон оформил дабл-дабл

«Зелёна-Гура» в овертайме переиграла «Цмоки-Минск», Гордон оформил дабл-дабл
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Зелёна-Гура» переиграла «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Польский клуб отлично начал матч, выиграв первый игровой отрезок с перевесом в два очка. Вторая четверть, однако, осталась за минчанами — они смогли отыграть отставание и выйти вперёд с минимальным преимуществом. К большому перерыву счёт на табло был 45:44 в пользу минчан.

В третьей четверти команде из Минска удался хороший рывок и к заключительному игровому отрезку они повели в счёте с разницей в восемь очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Цмоки» растеряли всё преимущество и позволил «Зелёна-Гуре» перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 102:96 ОТ (23:21, 21:24, 19:26, 21:13, 16:12) в пользу «Зелёна-Гуры».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Дрю Гордон оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. В составе гостей отличился Робби Лаури, на счету которого 19 очков.

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