Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс: в детстве хотел стать рэпером или акётром

Леброн Джеймс: в детстве хотел стать рэпером или акётром
Баскетбол / НБА 0

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоцаиции «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, кем он хотел стать в детстве. По рассказу Джеймса, в раннем возрасте он мечтал стать рэпером и актёром.

«Я хотел стать рэпером. Но для меня это оказалось слишком сложно. Слова будто приходили ко мне в голову и хотели поскорее выйти обратно. после этого у меня появилась мечта стать актёром. Я очень хотел быть Принцем из Беверли-Хиллз», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 25,9 очка, совершая 7,0 подбора и отдавая 10,8 передачи за 34 минуты и 37 секунд игрового времени.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019