Леброн Джеймс: в детстве хотел стать рэпером или акётром
Форвард команды Национальной баскетбольной ассоцаиции «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, кем он хотел стать в детстве. По рассказу Джеймса, в раннем возрасте он мечтал стать рэпером и актёром.
«Я хотел стать рэпером. Но для меня это оказалось слишком сложно. Слова будто приходили ко мне в голову и хотели поскорее выйти обратно. после этого у меня появилась мечта стать актёром. Я очень хотел быть Принцем из Беверли-Хиллз», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 25,9 очка, совершая 7,0 подбора и отдавая 10,8 передачи за 34 минуты и 37 секунд игрового времени.
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