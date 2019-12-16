Дабл-даблы Леброна и Дэвиса принесли победу «Лейкерс» в матче с «Атлантой»

В очередном матче НБА «Атланта Хокс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 101:96 (24:25, 31:23, 27:30, 18:19).

Лидером по набранным очкам стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл. На его счету 32 очка, 13 подборов и 7 передач. Также дабл-даблом отметился центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов и 3 передачи.

В составе «Хокс» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Трэй Янг, который набрал 30 очков и сделал 6 подборов и 7 передач.

Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал 7-ю победу подряд, а «Атланта» потерпела 4-е поражение кряду.

«Лейкерс» (24-3) уверенно лидируют на Западе, а «Атланта» (6-21) занимает последнее место на Востоке.

В другом матче «Бруклин Нетс» на домашнем паркете разгромил «Филадельфию Сиксерс» со счётом 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23).