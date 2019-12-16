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Дабл-даблы Леброна и Дэвиса принесли победу «Лейкерс» в матче с «Атлантой»

Дабл-даблы Леброна и Дэвиса принесли победу «Лейкерс» в матче с «Атлантой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Атланта Хокс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 101:96 (24:25, 31:23, 27:30, 18:19).

Лидером по набранным очкам стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл. На его счету 32 очка, 13 подборов и 7 передач. Также дабл-даблом отметился центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов и 3 передачи.

В составе «Хокс» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Трэй Янг, который набрал 30 очков и сделал 6 подборов и 7 передач.

Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал 7-ю победу подряд, а «Атланта» потерпела 4-е поражение кряду.

«Лейкерс» (24-3) уверенно лидируют на Западе, а «Атланта» (6-21) занимает последнее место на Востоке.

В другом матче «Бруклин Нетс» на домашнем паркете разгромил «Филадельфию Сиксерс» со счётом 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23).

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
96 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 12, Джонс - 10, Реддиш - 10, Лень - 9, Хантер - 8, Картер - 7, Хаертер - 5, Краббе - 3, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 27, Колдуэлл-Поуп - 11, Рондо - 11, Грин - 10, Брэдли - 3, Макги - 3, Карузо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кузма, Кук, Норвелл
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Харрис - 16, Джордан - 13, Темпл - 13, Аллен - 8, Луваву-Кабарро - 8, Принс - 8, Нваба - 6, Пинсон - 6, Куруч - 3, Чендлер - 2, Элленсон - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Муса
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 20, Харрис - 17, Ричардсон - 11, Хорфорд - 10, Нето - 8, Скотт - 8, Бёрк - 5, Коркмаз - 4, Эннис - 3, Pelle - 2, О'Куинн - 1, Shayok, Болден, Милтон, Смит, Тибулл, Эмбиид
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