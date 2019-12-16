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Леброн и Дэвис установили новый рекорд НБА

Леброн и Дэвис установили новый рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 101:96. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, сделав 13 подборов и отдав 7 передач. Его партнёр Энтони Дэвис также сделал дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 3 передачи.

В сезоне-2019/20 в 15 выездных играх «Лейкерс» Леброн набрал 403 очка, а Дэвис — 401. Это первый случай в истории НБА, когда два партнёра по команде набрали по 400 и более очков в первых 15 гостевых матчах сезона, сказано в сообщении пресс-службы НБА.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

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