Леброн и Дэвис установили новый рекорд НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 101:96. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, сделав 13 подборов и отдав 7 передач. Его партнёр Энтони Дэвис также сделал дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 3 передачи.
В сезоне-2019/20 в 15 выездных играх «Лейкерс» Леброн набрал 403 очка, а Дэвис — 401. Это первый случай в истории НБА, когда два партнёра по команде набрали по 400 и более очков в первых 15 гостевых матчах сезона, сказано в сообщении пресс-службы НБА.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
«Пока на матчи ходят дети, я буду играть». Похоже, Леброн никогда не устаёт
В отличие от звёздных коллег Кавая и Уэстбрука Джеймс готов пропускать матчи только по причине травмы.
Известный актёр заявил, что не любит Леброна, и предрёк чемпионство «Клипперс»
- 16 декабря 2019
-
09:30
-
09:00
-
06:31
-
04:59
-
03:34
-
02:05
-
00:30
- 15 декабря 2019
-
23:49
-
22:16
-
20:57
-
19:46
-
18:57
-
17:26
-
16:49
-
15:46
-
14:57
-
13:34
-
12:43
-
11:41
-
10:08
-
09:12
-
08:05
-
06:40
-
04:16
-
00:25
- 14 декабря 2019
-
23:58
-
22:51
-
22:09
-
20:44
-
19:49
-
19:15
-
17:59
-
16:06
-
14:56
-
12:57
Партнерский контент