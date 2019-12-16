«Уже готовлюсь к параду». Ламар Одом предрёк титул «Лейкерс»
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом предсказал, что его бывшая команда станет чемпионом сезона-2019/20.
Одом посетил гостевую встречу «Лейкерс» с «Атлантой Хоукс», в которой подопечные Фрэнка Вогеля одержали победу со счётом 101:96. Проходя мимо раздевалки «Лейкерс», 40-летний бывший баскетболист сказал, что не сомневается в титуле команды из Лос-Анджелеса.
«Уже готовлюсь к параду», — приводит слова Одома журналист Дэйв Макменамин в своём «твиттере».
В сезоне-2019/20 на счету «Лейкерс» 24 победы в 27 матчах регулярного чемпионата. Напомним, лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили новый рекорд НБА в матче с «Атлантой».
Леброн и Дэвис установили новый рекорд НБА
«Пока на матчи ходят дети, я буду играть». Похоже, Леброн никогда не устаёт
В отличие от звёздных коллег Кавая и Уэстбрука, Джеймс готов пропускать матчи только по причине травмы.
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