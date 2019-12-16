Плаза: мы заслуживаем победы в матче с «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».



«Прямо сейчас у «Маккаби» лучшая защита в Евролиге. А ещё, это лучшая команда по подборам в защите, по перехватам. Кроме этого соперник невероятно талантлив не только в обороне, но и в нападении. Но даже с учётом всех травм, которые у нас есть, мы будем играть на победу. Для этого нужно будет отлично защищаться, контролировать подбор в защите и не дарить им никаких подарков.

Только тогда у нас будут шансы. В последние дни у нас были хорошие тренировки, так что мы тоже в отличной форме. Надеюсь, что соберётся полный зал и поддержит «Зенит». Мы заслуживаем победы», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургского клуба.