Плаза: мы заслуживаем победы в матче с «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».
«Прямо сейчас у «Маккаби» лучшая защита в Евролиге. А ещё, это лучшая команда по подборам в защите, по перехватам. Кроме этого соперник невероятно талантлив не только в обороне, но и в нападении. Но даже с учётом всех травм, которые у нас есть, мы будем играть на победу. Для этого нужно будет отлично защищаться, контролировать подбор в защите и не дарить им никаких подарков.
Только тогда у нас будут шансы. В последние дни у нас были хорошие тренировки, так что мы тоже в отличной форме. Надеюсь, что соберётся полный зал и поддержит «Зенит». Мы заслуживаем победы», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургского клуба.
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