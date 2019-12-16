Ренфро: в Евролиге две игры могут как убить тебя, так и вернуть к жизни.

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».
«Не нужно терять веру. В Евролиге этого формата пара побед подряд может исправить практически любую ситуацию и исправить вообще весь сезон. Это, правда, в обе стороны: две игры могут как убить тебя, так и вернуть к жизни. Две игры подряд — это всё, что нужно. Мы сейчас как раз в той позиции, когда две потенциальных победы подряд могут изменить всё настроение, всю траекторию сезона. Мы сфокусированы как раз на этом. Конечно, нужно идти от игры к игре, но мы готовы воспользоваться любым шансом, который у нас будет. Матч с «Маккаби» — хороший шанс встать на победный путь», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургского клуба.
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