Ренфро: в Евролиге две игры могут как убить тебя, так и вернуть к жизни.

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».



«Не нужно терять веру. В Евролиге этого формата пара побед подряд может исправить практически любую ситуацию и исправить вообще весь сезон. Это, правда, в обе стороны: две игры могут как убить тебя, так и вернуть к жизни. Две игры подряд — это всё, что нужно. Мы сейчас как раз в той позиции, когда две потенциальных победы подряд могут изменить всё настроение, всю траекторию сезона. Мы сфокусированы как раз на этом. Конечно, нужно идти от игры к игре, но мы готовы воспользоваться любым шансом, который у нас будет. Матч с «Маккаби» — хороший шанс встать на победный путь», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургского клуба.