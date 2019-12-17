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35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 133:119.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Айзея Томас записал в свой актив 23 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Маркиф Моррис, набравший 22 очка.

Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь прервал четырёхматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Чикаго Буллз». Обе игры пройдут 19 декабря.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 133:113.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 133
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Моррис - 22, Роуз - 22, Браун - 20, Кеннард - 14, Вуд - 12, Снелл - 10, Галлоуэй - 8, Михайлюк - 7, Мейкер - 4, King, Боун, Гриффин, Джексон, Драммонд, Думбуйа, Томас, Фрейзер
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Томас - 23, Дав. Бертанс - 17, Браун - 10, Смит - 10, Бонга - 9, Маинми - 9, Скофилд - 9, Хатимура - 7, Мэтьюз - 4, Брайант, Вагнер, Кьоцца, Майлз, Макрай, Робинсон, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
133 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Пауэлл - 26, Лоури - 20, Ибака - 14, Ануноби - 12, Марк Газоль - 8, Буше - 7, Дэвис - 7, Маккоу - 6, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Гарлэнд - 20, Томпсон - 18, Осман - 12, Кларксон - 9, Лав - 9, Портер - 9, Нэнс - 7, Деллаведова - 2, Хенсон - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
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