35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 133:119.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Айзея Томас записал в свой актив 23 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Маркиф Моррис, набравший 22 очка.
Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь прервал четырёхматчевую серию поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Вашингтон Уизардс» встретится с «Чикаго Буллз». Обе игры пройдут 19 декабря.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 133:113.
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